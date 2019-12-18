سفن بريطانية تعترض 69 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور القنال

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سفن دورية اعترضت نحو 69 مهاجراً، بينهم 10 أطفال، الثلاثاء، أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي (بحر المانش).

وذكرت وكالة برس أسوسيشن البريطانية نقلا عن وزارة الداخلية أن عناصر من حرس الحدود في بريطانيا اعترضوا خمسة زوارق ما بين الساعة 1245 صباحا بالتوقيت المحلي (0045 بتوقيت جرينتش) إلى الساعة 0745 صباحا.

وأفادت وزارة الداخلية بأن الأشخاص الـ 69 قالوا إنهم من إيران والعراق وأوزبكستان.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن "الأشخاص الذين يحاولون عبور القنال في قوارب صغيرة يعرضون حياتهم لخطر شديد، والمجرمون الذين يسهلون العبور لا يهتمون بالمخاطر على الحياة".

وأضاف المتحدث أن قوة الحدود تعمل عن كثب مع المسؤولين الفرنسيين "لمعالجة هذا النشاط الخطير وغير القانوني"، وأن الدوريات على الشواطئ الفرنسية تضاعفت.

والشهر الماضي، تم اعتراض 86 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي للوصول إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة متعددة.