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فيديو.. طرد السنيورة من الجامعة الأمريكية ببيروت

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 10:14 ص | آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 10:14 ص

عرضت فضائية «يورو نيوز»، مقطع فيديو يرصد طرد رئيس الوزراء اللبناني السابق، فؤاد السنيورة، من حفل موسيقي بمناسبة عيد الميلاد في الجامعة الأمريكية بالعاصمة بيروت.

ورفض الطلبة الحاضرون وجوده في المكان، وعلت الهتافات التي طالبته بالرحيل والخروج من القاعة، ورددوا عبارات أبرزها: «برا برا برا سنيورة طلاع برا»، و«ثورة ثورة ثورة»، و«حرامي حرامي والسنيورة حرامي».

ولم يجد السنيورة بعدها بُدّا من الانسحاب، تعلوه ابتسامة حاول من خلالها أن يتجاوز ما حدث له والاستقبال الذي خصه به المتظاهرون الذين يعتبرونه جزء مما يسمونه منظومة الفساد التي حكمت البلاد لسنوات عدة.

جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب؛ قدمت الحكومة برئاسة سعد الحريري على إثرها الاستقالة.

 


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