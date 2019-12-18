الحكم بالسجن 45 يوما على ريك جيتس المسؤول السابق بحملة ترامب الانتخابية

أصدر قاض اتحادي أمريكي أمس الثلاثاء حكما بالسجن لمدة 45 يوما بحق ريك جيتس المسؤول السابق بالحملة الانتخابية للرئيس الآمريكى دونالد ترامب لعام 2016 بعد إدانته بتهمة الكذب على المحققين والجرائم المالية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "سي إن إن" أن جيتس تعاون مع المستشار الخاص روبرت مولر، الذي حقق في التدخل الروسي في الانتخابات، وحصل على عقوبة خفيفة نسبيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن النيابة العامة لم تطالب بأي عقوبة بالسجن، لكن قاضي المقاطعة آمي بيرمان جاكسون قرر فرض العقوبة على أي حال.

ووقعت جرائم جيتس المالية قبل حملة ترامب، عندما كان يعمل في أوكرانيا في عام 2010 مع بول مانافورت، والذي عمل لفترة قصيرة رئيسا لحملة ترامب. واتهم الاثنان بغسيل ملايين الدولارات.

أدلى جيتس بشهادته في محاكمة مانافورت، ما ساعد في إدانة مانافورت، الذي يقضي الآن عقوبة بالسجن سبع سنوات.

كما شهد جيتس أيضًا على مستشار ترامب، روجر ستون، الذي أدين الشهر الماضي بالكذب على الكونجرس والتلاعب في الشهادة وينتظر صدور الحكم عليه.

وأُدين ستة أشخاص على صلة بحملة ترامب أو أقروا بارتكاب جرائم منذ عام 2017.