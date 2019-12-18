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فتحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الأربعاء النقاش بشأن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقصير، واصفة إياه بأنه يمثل تهديدا للولايات المتحدة وديمقراطيتها.

قالت بيلوسي: "للأسف الشديد الآن، فإن رؤية مؤسسينا للجمهورية تتعرض للتهديد من تصرفات البيت الأبيض. أنا أفتح بكل جدية وحزن النقاش حول اتهام رئيس الولايات المتحدة بالتقصير."

وتقول:"إذا لم نتصرف الآن، فإننا سنهمل في واجبنا. ومن المأساوي أن تصرفات الرئيس المتهورة تجعل المساءلة بالتقصير ضرورية. ولم يترك لنا أي خيار".

وأضافت "في الواقع فإن الرئيس يمثل تهديدًا مستمرًا لأمننا القومي وسلامة انتخاباتنا، وأساس ديمقراطيتنا".