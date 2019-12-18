رئيس مجلس السيادة بالسودان يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أوراق اعتماد سفراء جدد لكل من كوريا الجنوبية، وإيطاليا، وباكستان.

وذكر مجلس السيادة، في بيان، أن البرهان تسلم أوراق اعتماد لي سانجونج سفيرا لكوريا الجنوبية، وجيانلوجي فاسلو سفيرا لايطاليا، وسارفراز أحمد خان سيبرا سفيرا لباكستان.

واكد رئيس مجلس السيادة، خلال مراسم اعتماد السفراء، حرص السودان على تطوير علاقاته، وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الثلاث.

من جانبهم، عبر السفراء عن سعادتهم بالعمل في السودان، مؤكدين حرصهم على بذل كل ما في وسعهم لتعزيز العلاقات بين السودان ودولهم.