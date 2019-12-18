شعبة إلحاق العمالة: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج سببه انتهاء السوق السوداء للدولار

قالت شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، إن سبب ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يرجع إلي انتهاء السوق السوداء للدولار وعودة الثقة للبنوك المحلية، ونزول عدد كبير من أسر المصريين للبلاد، وطالبت الشعبة بالسماح بعودة سفر الشباب المصريين الذين تم شفاؤهم من فيروس "سي" لبلاد الخليج، وعدم منعهم من السفر، خاصة وأنهم حاصلون على شهادات موثقة بشفائهم من المرض.

ووفقا لبيان البنك المركزي ارتفع إجمالي تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول (الفترة يوليو- سبتمبر) من السنة المالية 2019- 2020 بمعدل سنوي 13.6%، بما يعادل 803.6 مليون دولار، ليسجل نحو 6.7 مليار دولار (مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة).

وارتفع إجمالي تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر بمعدل شهري 33.2%، بما يعادل 581.2 مليون دولار، لتسجل نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2019).

وأرجع عبدالرحيم المرسي، نائب رئيس الشعبة، في تصرحات لـ"الشروق"، سبب زيادة تحويلات العاملين بالخارج إلى نزول عدد كبير من أسر وعائلات المصريين التي كانت تنفق جزء من هذه الأموال التي يتم تحويلها علي المعيشة والسكن والمدارس، والسبب الثاني هو زيادة الثقة في البنوك المصرية وانتهاء السوق السوداء بعد تعويم الجنيه، وأصبحت التحويلات تصب في منافذها الشرعية، والسبب الأخير هو رغبة العالمين بالخارج في إنشاء استثمارات داخل مصر، لتعود عليهم بعائد مادي بعد انتهاء فترة السفر.

وأشار إلى أن السعودية تستحوذ علي 60% من سوق العمل بالخليج بنحو 2.5 مليون عامل، تليها الإمارات بنحو مليون عامل ثم الكويت بنحو 750 ألف عامل، ثم عمان بنحو 500 ألف عامل، ثم البحرين بحو 250 ألف عامل، وأخيرا قطر بنحو 100 ألف عامل، وتستحوذ دول الخليج على نحو 60% من إجمالي العاملة المصرية، وتستحوذ أوروبا علي نحو 20%، والباقي موزع على كل دول العالم.

وطالب المرسي، وزارة الخارجية والصحة ولجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بمناشدة وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي بقبول الشباب المصريين الذين تم شفائهم من فيروس "سي" ليتمكنوا من العمل في دول الخليج.

وأشار إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 600 ألف شاب تم معالجتهم من فيروس "سي" وبعضهم كفاءات عالية ويرغبون في السفر للخارج وغير متمكنين من ذلك، نتيجة لعدم سماح دول الخليج لهم بالسفر.

ولفت إلى أن الشباب المصري يمتلكون شهادة صحية بخلوهم التام من المرض، ولكن غير مسموح لهم بالسفر نتيجة لأن عملية الفحص تتم بالنظام القديم الذي يعتمد فقط على إظهار وجد المرض في الجسم أم لا "سلبي وإيجابي"، وهذا النظام يظهر النتائج إيجابية لأنه يتبقي في جسم الشخص الذي تم شفاؤه مضادات أجسام وبالتالي يتم رفضه، في حين أن كل دول العالم تعتمد علي نظام الـ"bcr" وهذا النظام معترف به من منظمة الصحة العالمية، ويظهر خلو الشخص من المرض إذا تم شفاؤه، وبالتالي يحرم هؤلاء الشباب من السفر لدول الخليج، ويحرم مصر من مورد مهم من موارد الدولة الدولارية التي تجاوزت العام الماضي 26 مليار دولار.