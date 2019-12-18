متحدث أفغاني: خليل زاد متواجد في كابول لإجراء محادثات سلام

قال مجيب الرحمن رحيمي المتحدث باسم مكتب الرئيس التنفيذي لأفغانستان اليوم الأربعاء إن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد متواجد في العاصمة "كابول" من أجل إجراء محادثات سلام مع عدد من الزعماء هناك.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن هذه الزيارة تأتي عقب توقف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان" في أعقاب الهجوم من جانب الحركة على قاعدة باجرام الجوية في 11 ديسمبر، مشيرة إلى أن المحادثات بين الجانبين قد تركزت قبل توقفها على الحد من العنف ووقف إطلاق النار والمفاوضات بين الأفغان.

كان المبعوث الأمريكي قد أعلن يوم الخميس الماضي توقفا وجيزا لمحادثات السلام مع قادة طالبان، بعد يوم من إعلان الحركة مسئوليتها عن هجوم بالقرب من قاعدة (باجرام) الجوية، تسببت في مقتل مدنيين اثنين وإصابة ما لا يقل عن 70 آخرين.