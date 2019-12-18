مصرع شخصين وإصابة 13 إثر انهيار سور جامعة بشكل مفاجئ بالسعودية

كشف الدفاع المدني السعودي، أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 13 آخرون، أمس الثلاثاء، إثر انهيار جزء من سور "جامعة المعرفة" وموقف السيارات فيها.

وكان سور الجامعة الخاصة، في "الدرعية" بالقرب من مدينة الرياض، قد انهار ظهر أمس، بشكل مفاجئ مسببا خسائر بشرية ومادية.

وقال الدفاع المدني السعودي، في بيان له في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، إن الحادث خلف وفاتين، إحداهما لمواطن سعودي والأخرى لوافد مقيم في السعودية.

وأضاف الدفاع المدني أن 13 شخصا أصيبوا في الحادث، وأن 10 من المصابين غادروا المستشفى، فيما لا يزال 3 يتلقون العلاج.

وأوضح البيان أن "العمل جار على مسح كامل الموقع للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين".

وعلقت الجامعة الدراسة يومي الأربعاء والخميس للحفاظ على سلامة طلابها، بحسب ما أعلنته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".