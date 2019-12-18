كينيا:منظمة غير حكومية تنشئ مركزا بيولوجيا لانتاج الغاز الحيوي

تنفذ منظمة يوماند تراست غير الحكومية مبادرة تقوم على انشاء مركز بيولوجي يضم عددا كبيرا من المراحيض العامة في كينيا تتحول فيها الفضلات الى غاز حيوي يتم باستخدامه تدفئة المياه فى المنازل.

وتعاني كينيا من نقص شديد فى المياه وضعف خطير فى مرافق الصرف الصحى هناك ، الأمر الذى دفع المنظمة إلى القيام بهذه المبادرة.

ويعانى سكان نيروبي من اجراءات مشددة لترشيد الاستهلاك من المياه لسنوات عديدة فى الوقت الذى ادت فيه موجة الجفاف التى ضربت البلاد في عام 2018 الى حدوث نقص حاد فى المياه فى أغلب المدن هناك.

وكان البنك الافريقي للتنمية قد حذر من تفاقم ازمة المياه فى كينيا بشكل قد يخرج عن السيطرة بحلول عام 2020 . داعيا الحكومة الكينية الى التعاون مع المنظمات غير الحكومية للتغلب على الأزمة فى أقرب وقت ممكن.