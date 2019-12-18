«التنظيم والإدارة» يقدم الدعم الفني لمحافظة الإسماعيلية تمهيد لبدء تحديث الملف الوظيفي بها

قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، إن الجهاز قدم الدعم الفني لمحافظة الإسماعيلية، تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا والذي ينفذه الجهاز، وذلك في إطار الدور المنوط بالجهاز في تقديم الدعم الفني لكافة أجهزة الدولة.

وأضاف الشيخ في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه تم إرسال عدد من المسئولين بالجهاز إلى المحافظة للمشاركة في الاجتماع الذي عقده الديوان العام بحضور مدير عام التدريب، ومسئول الموارد البشرية بالديوان، وكذا مدير مديرية التنظيم والإدارة ومسئولي الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بمديريات الخدمات بالمحافظة.

وأوضح أنه خلال الاجتماع عرض وفد الجهاز أهمية مشروع تحديث الملف الوظيفي، والذي يهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة، بالجهاز الإدارى، وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات، والتخصصات والنوع، علاوة على أنه يهدف إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى.

وتابع: "أنه يهدف أيضا إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية"، مضيفا أن الوفد عرض أيضا آلية العمل والتى تتعلق بإدخال بيانات العاملين بالمديريات مع إرفاق المستندات المطلوبة للتحديث، إلى جانب تدقيقها من جانب الجهاز، وذلك تمهيدا لنزول فرق العمل ميدانيا.