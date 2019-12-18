يستعد مطار شرم الشيخ الدولي، لاستقبال رحلات سياحية، وافدة من دول بريطانيا وفرنسا، تزامنا مع قرب احتفالات الكريسماس.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مطار شرم الشيخ سيستقبل غدا الخميس، أول رحلة طيران وافدة من بريطانيا، تفعيلا لقرار الحكومة البريطانية برفع حظر السفر لشرم الشيخ.

وأضاف المحافظ أن مطار شرم الشيخ، سيستقبل بعد غدا الجمعة، أول رحلة طيران وافدة من فرنسا، مؤكدا أن القطاع السياحي بمحافظة جنوب سيناء، بدأ يتحسن بقوة، حيث يوجد إقبال سياحيا كثيفا، خلال هذا الموسم الشتوي، ويعد ذلك مؤشر قوى لعودة السياحة لسابق عهدها.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن جميع الفنادق والمنتجعات السياحية، أنهت جميع الاستعدادات، الخاصة باستقبال الكريسماس، وإعداد البرامج الترفيهية والحفلات الغنائية خلال الكريسماس.