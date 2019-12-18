إتمام عملية إطلاق أول قمر اصطناعي أوروبي لدراسة الكواكب الخارجية

تم إطلاق أول قمر اصطناعي تابع لوكالة الفضاء الأوروبية "إيسا" لدراسة الكواكب في أنظمة كوكبية أخرى غير النظام الشمسي صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من الموعد المقرر في الأصل للإطلاق.

وتم بث عملية الإطلاق، التي تمت الساعة 09:45 صباحا (08:45 بتوقيت جرينتش)، على الهواء مباشرة على موقع شركة الفضاء الأوروبية "اريانسبيس" على الإنترنت.

وانطلق صاروخ سويوز روسي الصنع من ميناء كورو الفضائي بإقليم جويانا الفرنسي حاملا للقمر الاصطناعي مع تلسكوب فضائي ومعدات أخرى، وكان الإطلاق المقرر أمس الثلاثاء قد تم تأجيله بسبب وجود مشكلة في منصة إطلاق الصاروخ "سويوز".

ومن المتوقع أن يصل القمر الاصطناعي "خوفو" إلى مدار يبعد 700 كيلومتر فوق سطح الأرض، ويتم توجيهه من مركز العمليات الإسباني للمهام الفضائية بالقرب من مدريد.

ويهدف القمر الاصطناعي، الذي يحمل اسم "خوفو"، إلى مراقبة النجوم الساطعة التي من المعروف بالفعل أنها مركز لمدارات كواكب خارجية بأحجام تتراوح بين حجمي كوكب الأرض وكوكب نبتون.

وسوف تعمل المهمة المشتركة التي تجري بين وكالة الفضاء الأوروبية وباحثين سويسريين على قياس التغيرات الطفيفة في سطوع النجوم أثناء تحرك الكواكب حولها.

ويجب أن يسفر ذلك عن قياس دقيق لأحجام الكواكب، والتي يأمل العلماء في دمجها مع معلومات منفصلة عن كتل هذه الكواكب من أجل تحديد كثافتها.

ويقع مركز العمليات العلمية للمهمة الفضائية في سويسرا.