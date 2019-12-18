 هيومان رايتس ووتش تحث اليونان والاتحاد الأوروبي على إيواء الأطفال في مخيمات يونانية - بوابة الشروق
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هيومان رايتس ووتش تحث اليونان والاتحاد الأوروبي على إيواء الأطفال في مخيمات يونانية

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 6:33 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 6:33 م

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن الأطفال في مخيمات المهاجرين واللاجئين المكتظة في اليونان عرضة للعنف والصدمات، وحثت أثينا ودول الاتحاد الأوروبي على تحسين وضعهم.

وقدرت المنظمة عدد الأطفال غير المرافقين لأبائهم في ما تسمى بالنقاط الساخنة بأنه 1750 طفلا على الأقل.

وقالت إيفا كروس الباحثة في المنظمة "المئات من الأطفال غير المصاحبين.. يتركون لمواجهة الحياة بأنفسهم، وينامون على الحصر والكرتون، ويتعرضون لأحوال الطقس الخطيرة والتي تزداد سوءا".

وتابعت "يتعين على السلطات اليونانية أن تتأكد بشكل عاجل من أن هؤلاء الأطفال يعيشون في أمان ويتم تقديم الرعاية لهم".

وقال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس يوم 24 نوفمبر إن الحكومة لديها خطة تحمل اسم "لا يوجد طفل بمفرده" لبناء ملاجئ للأطفال غير المرافقين لذويهم.

وبالإضافة إلى ذلك، ناشدت اليونان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مشاركتها في تحمل عبء إيواء هؤلاء الأطفال، لكنها قالت إن دولة واحدة فقط هي التي استجابت حتى الآن.


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