الخصمان السياسيان في جنوب السودان ملتزمان بتشكيل حكومة وحدة في فبراير المقبل

أعلن متحدث باسم رئيس جنوب السودان سيلفا كير، أمس الثلاثاء، في أعقاب 4 أيام من المحادثات بين الخصمين السياسيين، أن سلفا كير وزعيم المعارضة ريك مشار ملتزمان بتشكيل حكومة وحدة في فبراير المقبل.

وقال أتيني ويك أتيني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "كلاهما.. قالا إن كل الترتيبات لم تكتمل بعد وسيتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة القضايا العالقة".

وتضمن القضايا التي لا تزال محل خلاف بين الرجلين الترتيبات الأمنية وعدد الولايات التي ينبغي أن تتكون منها البلاد.

وكان الرجلان قد وعدا في البداية بتشكيل حكومة وحدة انتقالية بحلول 12 نوفمبر، لكنهما أعلنا بعد ذلك تأجيل التشكيل لمدة 100 يوم.

وجاء إعلان اليوم بعد يوم واحد من فرض الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من كبار وزراء جنوب السودان، متهمة إياهما بإطالة أمد الصراع في البلاد من أجل "ثرائهما الشخصي" وتأخير تشكيل حكومة وحدة.