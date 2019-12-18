الشاعر أحمد سويلم: يجب منح الضبطية القضائية لمجمع اللغة العربية لمنع التجاوزات ضد لغتنا

طالب الشاعر أحمد سويلم بمنح الضبطية القضائية لمجمع اللغة العربية، لوضع حد للتجاوزات التي تصدر في حق اللغة العربية.

وقال سويلم اليوم الأربعاء، خلال احتفالية دار الكتب والوثائق باليوم العالمي للغة العربية " لا بد أن نتحد جميعا للدفاع عن اللغة العربية، ومنح ضبطية قضائية لجمع اللغة العربية لمنع اللافتات والإعلانات التي تصدر باللغة الإنجليزية".

أضاف سويلم خلال كلمته بدار الكتب والوثائق أن اللغة العربية تحقق فيها ما لم يتحقق من لغات أخرى، مثل عدد أصواتها التي بلغت 34 صوتا، ومخارج الحروف التي بتدأ من الحلق وحتى الشفتين، على عكس اللغة الفرنسية التي تصدر حروفها من الشفاة فقط.

وقال إن طالب اللغة العربية يسهل عليه تعلم أي لغة أخرى، بينما طالب اللغات الأخرى يصعب عليه تعلم اللغة العربية، لأن تشريحه الجسدي لا يساعده على ذلك، وفقا لقوله.

واحتفلت دار الكتب والثائق باليوم العالمي للغة العربية ظهر اليوم، بحضور كل من الشاعر أحمد سويلم، والدكتور فهر شاكر مدير مركز اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور خالد أبو الليل مدير مركز التراث الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، وفي حضور عدد من طلاب كلية الآداب جامعة القاهرة.