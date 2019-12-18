التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية

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يستهل ليفربول رحلة البحث عن لقبه الأول في بطولات كأس العالم للأندية عندما يلتقي مونتيري المكسيكي في السابعة والنصف مساء اليوم في الدور قبل النهائي للنسخة الحالية من البطولة بقطر.

ويتطلع ليفربول إلى الفوز بلقب البطولة الحالية للحفاظ على الهيمنة الأوروبية على لقب مونديال الأندية حيث أحكم أبطال القارة الأوروبية على البطل العالمي في آخر ستة أعوام.

ويواجه الفائز من مباراة اليوم، فريق فلامنجو البرازيلي بعد تأهله إلى المباراة النهائية بفوزه على الهلال السعودي بنتيجة 3-1، أمس الثلاثاء.

ويمتلك كل من الفريقين مجموعة مميزة من اللاعبين ولكن ليفربول يمتلك هجوما ناريا يحسد عليه كلوب وهو الخط المكون من روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني كما يمتلك العديد من النجوم في مختلف الخطوط.

وفي المقابل ، ينتظر أن يدفع أنطونيو محمد بنفس التشكيلة التي خاض بها مباراة السد القطري لاسيما وأن صفوف الفريق تخلو من أي إصابات جديدة.

ونستعرض معكم التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم:

التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام مونتيري:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ميلنر، تشامبرلين، كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

التشكيل المتوقع لـ مونتيري أمام ليفربول:

حراسة المرمى: باروفيرو.

خط الدفاع: ميدينا، مونتيس، نيكولاس سانشيز، فانجيوني.

خط الوسط: كارلوس رودريجيز، جونزاليز، بيزارو، جاياردو.

خط الهجوم: فونيس موري، بابون.