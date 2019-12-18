ماكرون: لن نتخلى عن مشروع إصلاح قانون التقاعد ومستعدون لإجراء تعديلات عليه

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن استعداده لتحسين مشروع إصلاح أنظمة التقاعد في ظل ما تشهده فرنسا منذ أسبوعين إضرابات وتظاهرات ضده وذلك قبل محادثات جديدة مقررة مع مسئولي النقابات وممثلي أصحاب الشركات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال قصر الإليزيه، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، إن الرئيس ماكرون لن يتخلى عن المشروع، لكنه مستعد لتحسينه من خلال المحادثات مع النقابات وتنفيذه ضمن المدة الزمنية المحددة..مشيرا لإمكانية تحقيق تقدم بحلول نهاية الأسبوع.

من جانبها، أفادت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم بأن الرئيس ماكرون أبدى ليونة بشأن السن التوازني حيث أشار إلى استعداده لتحسين هذه النقطة.

ومن المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي "إدوار فيليب" بعد ظهر اليوم الأربعاء، مسئولي النقابات وأرباب العمل.

يذكر أن مشروع إصلاح قانون التقاعد في فرنسا يحدد السن التوازني عند 64 عاما وهو أمر ترفضه النقابات.