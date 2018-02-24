أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه رفض عرضًا من أحد أندية الدوري القطري بشأن التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويحتل سموحة المركز الخامس في ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 13 نقطة.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية بالفضائية "الأولى": "أرفض احتراف حسام حسن فى الوقت الحالي خاصة أن فريق سموحة في امس الحاجة لخدماته".

وأوضح: " الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، يرفض رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وطالب بالتعاقد مع ثلاث لاعبين اثنان من الأهلي وأحمد علي مهاجم بيراميدز".

وتابع: "الأهلي لم يرد علينا في طلبنا لاستعارة عمار حمدي وصلاح محسن".

وعلق رئيس سموحة، على العقوبات الموقعة من لجنة المسابقات علي الفريق السكندري بعد مبارة أسوان في الدوري، مؤكدًا أنه سيتم إرسال تظلم بشأن تلك العقوبات.

واختتم: "لجنة المسابقات قررت تغريم سموحة 50 ألف جنيه بداعى عدم إقامة المؤتمر الصحفي، رغم أن المؤتمر عقد ونمتلك تسجيلات له".