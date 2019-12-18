الخارجية الأمريكية: مبعوث أمريكا لكوريا الشمالية سيزور الصين هذا الأسبوع

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن مبعوث الولايات المتحدة إلى كوريا الشمالية ستيفن بيجون سيزور بكين يومي الخميس والجمعة.

وسيتوجه بيجون إلى الصين بعد أن أجرى محادثات مع مسؤولين في كوريا الجنوبية واليابان هذا الأسبوع.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بعدما أجرت كوريا الشمالية سلسلة من تجارب الأسلحة وشنت حربا كلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما زاد المخاوف من أن البلدين قد يعودان إلى مسار التصادم الذي كانا عليه قبل بدء المساعي الدبلوماسية العام الماضي.

ووفقا لمسودة مشروع اطلعت عليه رويترز، فقد اقترحت الصين وروسيا يوم الاثنين أن يرفع مجلس الأمن الدولي حظرا على تصدير كوريا الشمالية للتماثيل والبحريات والمنسوجات.

وقالت روسيا إن المسودة، التي تتضمن إجراءاتها رفع الحظر على الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، تهدف إلى تشجيع المحادثات بين واشنطن وبيونجيانج.

وذكر مسؤول بالخارجية الأمريكية أن الوقت الراهن ليس الوقت المناسب لأن يدرس مجلس الأمن رفع العقوبات لأن كوريا الشمالية ”تهدد باستفزاز متصاعد، وترفض الاجتماع لمناقشة نزع السلاح النووي، وتواصل الاحتفاظ بأسلحة الدمار الشامل المحظورة وبرامج الصواريخ الباليستية وتطورها“.

وتعهدت كوريا الشمالية باتخاذ ”مسار جديد“ غير محدد إذا فشلت واشنطن في تخفيف موقفها قبل نهاية العام.

وأنهى بيجون زيارة استغرقت ثلاثة أيام لكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء حيث حاول إنقاذ المفاوضات لكنه لم يتلق ردا من بيونجيانج على دعوته لمناقشة ”جميع القضايا المهمة“.