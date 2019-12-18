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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن تدعو مجلس الأمن للنظر في تشديد العقوبات على جنوب السودان

مجلس الأمن
مجلس الأمن
نيويورك - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 3:27 ص | آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 3:27 ص

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الثلاثاء إنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي النظر في تشديد العقوبات على جنوب السودان إذا لم تنفذ حكومة البلاد والمعارضة اتفاق سلام.

وأضافت كرافت خلال اجتماع لمجلس الأمن :"إذا لم ينفذ قادة جنوب السودان البنود الأساسية لاتفاقهم، ينبغي على المجلس النظر في عقوبات أقوى وأكثر اتساعا على النظام".

وتابعت: "يبدو أن التهديد بالعقوبات وتنفيذها ضمن الإجراءات فقط التي تقنع الطرفين على إحراز تقدم".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء ، تعهد رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار بتشكيل حكومة وحدة في فبراير.

وجاء ذلك غداة فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيرين بارزين في جنوب السودان بهدف الضغط على الفصائل في البلاد.


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