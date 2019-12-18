مستشارة ترامب: الرئيس مستعد لتوقيع قانون الإنفاق الحكومي

قالت كيليان كونواي مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أمس الثلاثاء إن الرئيس مستعد لتوقيع مشروع قانون الإنفاق الحكومي لتجنب إغلاق مؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية بسبب نفاد التمويل.

وأضافت كونواي أن الإنفاق العسكري في الموازنة يمثل "استثمارا حكيما جدا".

وروجت مستشارة الرئيس الأمريكي لما تضمنه مشروع القانون من إمكانية منح العاملين في الحكومة الاتحادية إجازة عائلية مدفوعة الأجر.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مجلس النواب الأمريكي يعتزم التصويت على مشروع قانون موازنة الحكومة للعام المالي الحالي الذي بدأ في أول تشرين أول/أكتوبر الماضي وتصل قيمتها إلى 4ر1 تريليون دولار.