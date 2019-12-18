المصري يجدد الثقة في «جلال» ويوقف مستحقات لاعبيه

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أصدر النادي المصري بيانا بشأن مستقبل إيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد الخسارة من إنبي.

وخسر المصري من إنبي بهدف دون رد في الجولة الثامنة للدوري، وهي الهزيمة الثانية على التوالي للفريق البورسعيدي بعد الخسارة من المقاولون العرب.

وجاء في بيان نادي المصري تجديد ثقة مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية في إيهاب جلال وجهازه المعاون بالكامل.

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كما قرر المصري إيقاف كافة مستحقات اللاعبن لأجل غير مسمى.

ويحتل المصري المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعد خوض 7 مباريات.