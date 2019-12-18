ميركل: نجحنا في توجيه الهجرة

دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا عن قرار الحكومة الألمانية عدم إغلاق حدود البلاد إبان أزمة اللاجئين عام 2015، قائلة اليوم الأربعاء في رد لها على طلب إحاطة برلماني: "أعتقد بأن ألمانيا ساعدت الكثير جدا ممن ضاقت بهم السبل، وأعتقد بأن ذلك احتاج لتضافر جهود المجتمع بأكمله".

وجاء رد ميركل على سؤال لنائب حزب البديل من أجل ألمانيا، جوتفريد كوريو، بشأن ما إذا كانت ميركل تتحمل مسؤولية شخصية عن عدد أكثر من 800 ألف جريمة كشفت التحقيقات عن أنها ارتكبت من قبل مهاجرين في الفترة بين عام 2014 و عام 2018، وهي الجرائم التي رأى كوريو أنه كان من الممكن منع وقوعها من خلال تأمين الحدود.

أضافت ميركل أن الحكومة الألمانية سعت من أجل تنظيم الهجرة وتوجيهها، وستسمر في هذه المساعي، وقالت في ظل تصفيق من قبل عدد من أعضاء البرلمان، على رأسهم أعضاء الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه، إن هذه البيانات تؤكد أيضا أن "هذا العمل لم يذهب سدى، بل أظهر نجاحا".

تابعت ميركل: "وهنا يسرني أيضا أني أتقلد مثل هذا المنصب الهام"، مؤكدة في الوقت ذاته تباين طرق تقييم ما حدث عام 2015 وما تلاها من سنوات.