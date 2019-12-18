وكالة الفضاء الأوروبية تطلق قمرًا صناعيًا لدراسة الكواكب الخارجية

أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية، اليوم الأربعاء، قمرًا صناعيًا بهدف دراسة العوالم البعيدة وفهمها بشكل أفضل.

ويهدف القمر الصناعي الذي يحمل اسم "خوفو"، وفقًا لقناة (الحرة) الإخبارية، إلى مراقبة النجوم الساطعة التي تعد مركزًا لمدارات كواكب خارجية بأحجام تتراوح بين حجمي كوكب الأرض وكوكب نبتون، ويجب أن يصل "خوفو" إلى مدار يبعد 700 كيلو متر فوق سطح الأرض.

و أُطلِق القمر من ميناء كورو الفضائي بإقليم غويانا الفرنسي، في مهمة مشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية وباحثين من سويسرا لقياس التغيرات الطفيفة في سطوع النجوم أثناء تحرك الكواكب حولها.

وينتظر الباحثون أن تسفر المهمة عن قياس دقيق لأحجام الكواكب في الفضاء، ما سيمكنهم من تحديد كثافتها.

وفي حال سارت الأمور كما هو مخطط لها، سيطلق صاروخ "سويوز" -روسي الصنع- القمر الصناعي في مدار الأرض بعد حوالي 2.5 ساعة من الإقلاع من القاعدة في فرنسا، حيث سيحمل صاروخ "سويوز" أربعة أقمار صناعية أخرى، منها قمران فرنسيان، وقمر إيطالي لاستشعار الأرض عن بُعد، بالإضافة إلى قمر "خوفو".

وكان إطلاق القمر الصناعي "خوفو" قد تأجل من 17 إلى 18 ديسمبر الجاري، بسبب عطل أصاب نظام التحكم، بحسب ما أعلنته مؤسسة "روسكوسموس" الروسية.