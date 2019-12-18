البرلمان الأوروبي يطالب رئيس وزراء مالطة بالاستقالة فورا

طالب البرلمان الأوروبي رئيس وزراء مالطة، جوزيف موسكات، بالاستقالة فورا من منصبه على خلفية الفضيحة الحكومية التي أعقبت اغتيال صحفية في مالطة.

وعبر أعضاء البرلمان في قرارهم الذي اتخذوه بأغلبية كبيرة اليوم الأربعاء في ستراسبورج عن تحفظهم على مصداقية التحقيقات التي أجريت بشأن اغتيال الصحفية دافني كاروانا جاليزيا.

وأوضح البرلمان أن بقاء موسكات في منصبه يهدد بخطر التأثير السلبي على التحقيقات الجارية.

وانتقد البرلمان عدم حدوث تقدم في التحقيقات بشأن قضايا غسيل الأموال والفساد ذات الصلة بقضية اغتيال الصحفية نجاحا حتى الآن.

وشدد البرلمان على أن التطورات التي شهدتها السنوات الماضية في هذا البلد الأصغر داخل الاتحاد الأوروبي تمثل تهديدا جادا ودائما لدولة القانون. وأعلن موسكات عزمه الاستقالة أواخر شهر يناير المقبل.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل في كلمته في وقت سابق أمام أعضاء البرلمان الأوروبي أنه على استعداد لمقابلة أسرة الصحفية كاروانا جاليزيا، وقال إن دولة القانون هي أحد الأركان التي تأسس عليها المشروع الأوروبي، وإن قضية الاغتيال تمثل اعتداء جسيما وخطيرا على حرية الصحافة، وبذلك على ما يمثله المشروع الأوروبي.

وناشد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب، مانفريد فيبر، مجلس أوروبا إدراج هذه القضية على أجندة أعمال المجلس أيضا.

واغتيلت الصحفية كاروانا جاليزيا في 16 أكتوبر عام 2017 بقنبلة وضعت في سيارتها، وذلك بعد أن كانت قد بدأت تحقيقات استقصائية بشأن الفساد، مما جعل الكثيرين يعتبرونها عدوة لهم.

وفقد العديد من السياسيين رفيعي المستوى في مالطة مناصبهم الحكومية على خلفية هذه الجريمة.

وأعلنت رئاسة البرلمان الأوروبي اليوم الاربعاء عزمهم تدشين جائزة صحفية أوروبية جديدة للتحقيقات الاستقصائية باسم الصحفية كارونا جاليزيا.