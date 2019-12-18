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انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وهبط نيكي 0.18 في المئة ليصل إلى 24023.27 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 في المئة مسجلا 1745.69 نقطة.