روسيا تعترض على تهديد واشنطن بتشديد العقوبات على جنوب السودان

دعا النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، اليوم (الأربعاء) إلى الابتعاد عن سياسة تشديد العقوبات ضد جنوب السودان في حال عدم توصل الأطراف إلى توافق لتطبيق اتفاق السلام.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوليانسكي دعوته لكرافت إلى الابتعاد عن سياسة العقوبات الأحادية الجانب، قائلا "نعتقد أنه بعد أن يتمكن جنوب السودان من الاتفاق على مجموعة كاملة من القضايا، ستكون هناك حاجة إلى مراجعة نظام العقوبات بهدف يتناسب مع الواقع على الأرض".

وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن: "إذا كان قادة جنوب السودان غير قادرين على الامتثال للأحكام الأساسية لاتفاقهم، فيجب أن ينظر مجلس الأمن في نظام عقوبات أكثر جدية وفرض عقوبات جديدة".

وأشارت إلى أن قادة جنوب السودان يتهمون بعضهم البعض بمحاولة عرقلة التقدم ورفض الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وتابعت، "نأمل وشعب جنوب السودان أن تترجم هذه البيانات إلى نتائج ملموسة.. إذا تم تنفيذه بالكامل يمكن للاتفاق الحالي أن يضمن السلام والاستقرار ".

وكان رئيس جنوب السودان، سيلفا كير ميارديت، أعلن أمس الثلاثاء، التوصل لاتفاق مع زعيم المعارضة رياك مشار، على تشكيل حكومة وحدة انتقالية وطنية.