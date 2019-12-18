رئيس الوزراء البولندي يدافع عن القانون المقترح للنظام الانضباطي للقضاة

دافع رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي أمس الثلاثاء، عن مشروع قانون اقترحه حزب القانون والعدالة الحاكم من شأنه توسيع نطاق المسؤولية الانضباطية للقضاة، وقال إنه يمنع الفوضى في القضاء.

وأضاف مورافيسكي: "هل تسمح أي دولة جادة، على سبيل المثال في أوروبا الغربية، للقضاة بالتشكيك في إمكانية تعيين قضاة آخرين والتشكيك في قدرتهم على إصدار الأحكام؟ ما الذي سيؤدي إليه ذلك؟".

وقال مورافيسكي، إن التغييرات التشريعية المقترحة تستند إلى حلول تنفذ في بلدان أخرى ، وخاصة فرنسا وألمانيا.

ولكن وفقًا لرأي المحكمة العليا ، لا توجد أحكام في القانون الألماني أو الفرنسي أو الإسباني من شأنها أن "تتوافق جزئياً مع المقترحات" التي يرغب مقدمو مشروع القانون في تنفيذها.

وكانت المحكمة العليا في بولندا قد انتقدت اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقترح .

وقال المتحدث باسم المحكمة العليا ميشال لاسكوفسكي خلال مؤتمر صحفي: "في رأيي، إنها مسودة سيئة، تنتهك العديد من أحكام الدستور وكذلك قواعد ومعايير القانون الأوروبي".

وقال لاسكوفسكي إن رأي المحكمة العليا المنشور اليوم الثلاثاء ينص على أن مشروع القانون يهدف إلى "إسكات القضاة وإقصائهم من النقاش العام" بالإضافة إلى إنهاء الحكم الذاتي الفعلي للمجتمع القضائي.

وفي التشريع الجديد، يرغب حزب القانون والعدالة في فرض عقوبات تأديبية على القضاة، بما في ذلك الفصل من الخدمة، عند التشكيك في شرعية التعيينات القضائية، والتي أصبحت قضية في بولندا منذ صدور حكم من المحكمة العليا في أوائل الشهر الجاري.

وفي الحكم، خلصت المحكمة العليا – بناء على حكم لمحكمة العدل الأوروبية - إلى أن المجلس الوطني للقضاء، وهو الهيئة التي ترشح القضاة للحصول على تعيين رئاسي، غير مستقلة.

ويجري التخطيط لتنظيم احتجاجات ضد التشريع المقترح في جميع أنحاء البلاد مساء غد الأربعاء.