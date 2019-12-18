نواب أمريكيون يبدأون مناقشة رسمية حول اتهام ترامب بالتقصير

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بدأ مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء نقاشا رسميا حول توجيه اتهام بالتقصير للرئيس دونالد ترامب، والذي من المتوقع أن يستمر لمدة ست ساعات وينتهي بتصويت المشرعين للموافقة على بنود الإتهام.