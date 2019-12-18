 نواب أمريكيون يبدأون مناقشة رسمية حول اتهام ترامب بالتقصير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نواب أمريكيون يبدأون مناقشة رسمية حول اتهام ترامب بالتقصير

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 7:57 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 7:57 م

بدأ مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء نقاشا رسميا حول توجيه اتهام بالتقصير للرئيس دونالد ترامب، والذي من المتوقع أن يستمر لمدة ست ساعات وينتهي بتصويت المشرعين للموافقة على بنود الإتهام.

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