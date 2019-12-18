مهاجم دجلة: اجتهد من أجل قيادة هجوم المنتخب بشكل أساسي

يرى مروان حمدي، مهاجم نادي وادي دجلة، أن المدرب الأجنبي يتحلي بالعدل في منح الفرصة للاعبين أكثر من المدرب المصري، مشيرًا إلى أنه يأمل في التألق من أجل التواجد في المنتخب الوطني بشكل أساسي.

وتابع مروان، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت": "اللاعب يفكر الآن في التواجد بشكل مستمر بالتشكيل الأساسي لفريقه، وهذا الأمر يحسم انتقاله للأهلي أو الزمالك لو قدم إليه عرض من القطبين".

وأوضح مهاجم دجلة: "سيد عيد مدرب نادي النصر، كان له الفضل علي بعد تطويري بشكل جيد، ومن ثم انتقلت لمصر المقاصة لم أشارك بشكل كبير مع الفريق الفيومي رغم تعدد المدربين على الفريق".

وأضاف: "طلبت أكثر من مرة الرحيل عن مصر المقاصة في فترة تولي طلعت يوسف، قيادة الإدارة الفنية للفريق، لكنه كان بيرفض، على الرغم أنني لم أشارك تحت قيادته لأسباب غير مفهومة".

واستكمل: "اسعى دائمًا للاجتهاد في التمرين والظهور بشكل جيد، من أجل التواجد في المنتخب بشكل أساسي".

واختتم: "انا متواجد في وادي دجلة على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكنت أسعى منذ بدايتي للتدريب تحت قيادة مدرب أجنبي، لأنه يسعى دائمًا لتطوير اللاعبين ودعمهم وتزويدهم بالخبرة عن طريق المشاركة في المباريات".