رفض حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني المقارنة بينه وبين الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة الأسبق، مشيرًا إلى أنها غير منطقي.

وقال البدري، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "الحديث عن كوبر كلام عشوائي، من يتحدث عن ذلك حاليًا يريد أن يخرج بمانشيت فقط، ومقارنتي به غير منطقي".

وتابع: "لو عاد بي الوقت لأزمة بيراميدز لن أضم اللاعبين لقائمة منتخب مصر وسأتخذ نفس القرار".

وأوضح: "نسعى للاستعداد الجيد للمرحلة المقبلة، منتخبات إفريقيا أصبحت قوية والفوارق بسيطة، أتمنى عدم الوقوع في مجموعة صعبة بتصفيات كأس العالم".

وانتقل للحديث حول شارة قيادة المنتخب، مشددًا: "الشارة حسمنا أمرها، هي بالأقدمية، أحمد فتحي يؤدي بشكل جيد وأنا سعيد بحفاظه على مستواه".

وأضاف: "أقول دائمًا إني أتمنى أن يكون لدينا أكثر من لاعب مثله يحافظ على نفسه وعلى إصراره داخل وخارج الملعب".

واستكمل حديثه: "لم أصل لمرحلة الحيرة في الاختيارات، إذا طلبت من أحد ترشيح 4 أسماء جديدة تنضم للمنتخب لن تجدون".

واختتم: "سعيد بمحمد صلاح، وبأدائه الرائع في الفترة الأخيرة وسيكون بالتأكيد مؤثرًا مع المنتخب ونحن في تواصل دائمًا معه".