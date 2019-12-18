مسؤول حوثي: اليمنيون محرومون من دخول 450 سلعة

قال حوثي، اليوم الأربعاء، إن اليمنيين حرموا من دخول 450 سلعة إلى بلادهم، وأوضح اللواء علي الموشكي، رئيس فريق الحوثيين في لجنة التنسيق المشتركة بمحافظة الحديدة، أن واجبات الأمم المتحدة في اتفاق السويد لم ينفذ أي بند منها.

وأشار «الموشكي» في تصريح صحفي نشرته وسائل إعلام تابعة لجماعته إلى أنه حتى تأهيل الموانئ، وفرق التفتيش خرجت من الحديدة بعد اعتراض الإمارات عليها.

وتابع: "لا زلنا نرى ضحايا يوميًا في مختلف مناطق الحديدة بفعل القصف المعادي منذ عام على اتفاق السويد"،مضيفا"شن طيران العدوان(التحالف) أكثر من 72 غارة على الحديدة كان منها 34 غارة خلال فترة قيادة الجنرال أبهيجت جوها".

وأضاف المسؤول الحوثي" كنا ننتظر من منظمة الصليب الأحمر أن توزع الدواء والغذاء على أهل الدريهمي، فإذا بها تفاوضهم على الرحيل من ممتلكاتهم وأرضهم".

وقال" قدمنا مقترحا بسحب قواتنا العسكرية خارج محافظة الحديدة مقابل سحب الطرف الآخر(الحكومة اليمنية) أيضًا من المحافظة لكنهم ردوا بأنهم يستطيعون فقط أن يتراجعوا على أجناب شارعي صنعاء في الحديدة لـ 350 مترا".

وعلى جانب آخر، قالت شركة النفط اليمنية( تقع تحت سلطة الحوثيين)، في بيان صحفي إنه" وصلت السفينة (سي ادور ) المحملة بكمية (28,994 )طنا من مادة البنزين ، إلى غاطس ميناء الحديدة اليوم الأربعاء بعد أن تم احتجازها لدى تحالف العدوان(التحالف العربي) لمدة ''9'' أيام".

وأضاف البيان" لازال تحالف العدوان يحتجز "6" ست سفن نفطية عرض البحر، بلغ مدة احتجاز أولاها أكثر من 46 يومًا، فيما بلغت الكميات المحتجزة على تلك السفن "37,435" طنا من مادة البنزين ، و"118,996" طنا من مادة الديزل".

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل التحالف العربي حول اتهامات الحوثيين، غير أن الحكومة اليمنية سبق أن اتهمت جماعة الحوثي بعدم الالتزام بإجراءت الاستيراد للوقود ما يؤدي إلى تأخير وصول السفن النفطية.