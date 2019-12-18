رئيس كوريا الجنوبية يعقد قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني خلال أيام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في الصين الأسبوع القادم.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن مون سيزور الصين يومي 23 و24 من شهر ديسمبر الجاري لحضور القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان.

وردا على سؤال الصحفيين عن تصريحات "آبي" ذات الصلة، قال مسؤول في المكتب الرئاسي اليوم الأربعاء "يمكنكم اعتبارها هذه الأنباء صحيحة فيما يتعلق بهذا الشأن".

وكان آبي صرح - الجمعة الماضية في العاصمة اليابانية طوكيو - بأنه سيحضر القمة الثلاثية بين سول وبكين وطوكيو ليلة عيد الميلاد في مدينة تشنجدو جنوب غرب الصين، على أن يجري قمتين مع كل من الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشانج وأيضا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.