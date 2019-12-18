رئيسة مجلس النواب الأمريكي: مخالفة ترامب الدستور حقيقة لا يخالطها شك

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، «لم يترك لنا أي خيار سوى إطلاق إجراءات عزله».

وأشارت «بيلوسي»، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء، إلى أن «ترامب خالف الدستور وهي حقيقة لا يخالطها شك»، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأميركي.

وأوضحت أن «ترامب» يشكل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي الأميركي، وأنه شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من التحدي والعرقلة لعمل الكونغرس بعد اكتشاف مخالفاته.

ويصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على توجيه قرار اتهامي إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي سيصبح في حالة موافقة المجلس عليه، ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يُحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بغرض عزله.