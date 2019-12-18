وقوع 3622 كارثة طبيعية بإندونيسيا خلال عام 2019

سجلت الوكالة الوطنية الإندونيسية للحد من آثار الكوارث، 3622 من الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء إندونيسيا خلال العام الحالى 2019.

ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، اليوم الأربعاء، عن آجوس ويبوو المتحدث باسم الوكالة الوطنية الإندونيسية للحد من آثار الكوارث قوله إن الغالبية العظمى من الكوارث الطبيعية التى شهدتها إندونيسيا منذ بداية العام الحالى وحتى الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري، كانت ترجع إلى ظواهر الأرصاد الجوية الهيدرولوجية مثل الأعاصير والفيضانات والانهيارات الأرضية.

وأضاف أن كوارث العام الحالى تفوق في عددها مثيلاتها التى وقعت في العام الماضى وبلغت 3397 كارثة طبيعية.