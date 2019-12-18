مسؤول تشادي يحمل «بوكو حرام» مسؤولية مقتل 14 صيادا من بلاده

أعرب حاكم اقليم بحيرة تشاد نيكي شرف الدين عن اعتقاده بأن جماعة بوكو حرام قتلت اليوم الاربعاء 14صيادا قرب قرية كايجا غرب البلاد.

وقال للصحفيين ،حسبما نقلت وكالة بلومبرج اليوم الأربعاء " نعرف أن عناصر بوكو حرام هى التي تنشط دائما في المنطقة ، ومن ثم فإنهم يقفون وراء الهجوم".

وأضاف أن الهجوم وقع في منطقة كان قد أعلن أنها غير أمنة.

وتشكل بوكو حرام تهديدا مستمرا للسكان في شمال شرق نيجيريا، كما تشن هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون.

ومنذ عام 2009، قتل عشرات الآلاف من الأشخاص على أيدي تلك الجماعة المتطرفة في المنطقة، كما تم تشريد ما يقدر بنحو 5ر2 مليون شخص من ديارهم.

وهدف تلك الجماعة هو فرض تفسير صارم للشريعة الإسلامية.