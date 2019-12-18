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تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي غنيم مدير الأمن، من ضبط مسجلين خطر بحوزتهما "كوكايين" بقيمة 2.5 مليون جنيه في الإسكندرية.

وردت معلومات للشرطة أكدتها تحريات المباحث تحت قيادة اللواء شريف رؤوف، حول قيام مسجلين خطر تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً "الكوكايين"، وترويجه على عملائهما في منطقة المنتزه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بإشراف اللواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حال تواجدهما بمدخل عزبة الشامي، وبحوزتهما 4 أكياس تحوي بداخلها كمية من مخدر "الكوكايين" تزن كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.