شباب تونسيون يحاولون اقتحام البرلمان ويهددون بالانتحار الجماعي

تسلق شباب عاطلون من ولاية القصرين، ينفذون اعتصاما أمام مجلس نواب الشعب منذ حوالي شهر، السور الحديدي الخارجي لمقر المجلس اليوم الأربعاء في محاولة لإقتحامه،غير إن قوات الامن تمكنت من إبعادهم.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا (تاب) ان هؤلاء الشباب، هددوا بالانتحار الجماعي إذا لم يتم الحصول على "تعهد كتابي بالإستجابة إلى مطالبهم المتعلقة بالتشغيل".

وفي السابع عشر من ديسمبر عام 2010أحرق بائع الخضروات المتجول محمد البوعزيزي نفسه في مدينة سيدي بوزيد ليشعل بذلك ثورة عارمة انتهت بسقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد أسابيع في 14 يناير 2011.

وترتفع نسبة البطالة في تونس،بسبب تراجع النمو الاقتصادي وتعطل الاستثمارات.