انطلاق فعاليات مؤتمر علماء الأورام المصريين بالخارج والداخل بالأقصر

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لعلماء الأورام المصريين بالخارج والداخل IEOS Birds Alert، والذي يقام تحت عنوان "عودة الطيور المهاجرة".

شهد افتتاح المؤتمر، نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، برعاية الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ومصطفى ألهم محافظ الأقصر خلال الفترة من 18 وحتى 22 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الدكتورة ميرفت مطر منسق المؤتمر، أن المؤتمر يقام بشكل سنوي بمشاركة نخبة كبيرة من علماء الأورام المصريين بالخارج والداخل والجامعات ومراكز الأورام البحثية، ومجموعة شباب الأطباء استمراراً لمسيرة التواصل وتبادل الخبرات والارتقاء بالبحث العلمي، وذلك ايماناً بأهمية التواصل وتبادل الخبرات، ودراسة آخر ما توصل له العلم في مجال بحوث الأورام في مختلف المراكز الطبية حول العالم.

بدوره، أشار محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر إلى أهمية مناقشة ودراسة كل ما هو جديد في المجال الطبي وخاصة البحوث العلمية في مجال الأورام، نظراً لكونه مرض متشعب متعدد الأبعاد.

وقال إنه لابد من التواصل المستمر، وتبادل الخبرات بين الأطباء من مختلف الجنسيات، وعبر الأجيال لتحقيق الجودة الصحية المنشودة لمرضى الأورام.

يذكر أن المؤتمر الدولي السنوي لعلماء الأورام المصريين بالخارج والداخل IEOS، يقام للعام الرابع بمحافظة الأقصر، بمشاركة ما يزيد عن 300 من نخبة الأطباء المصريين بالداخل والخارج، بهدف الوصول إلى توصيات محددة للارتقاء بالبحث العلمي، وكيفية إفادة المرضى المصريين، وكذلك شباب الأطباء، ومناقشة آخر ما توصل إليه العلم في علاج أورام الثدي والقولون والرئة وأمراض الدم وأورام المثانة والبروستاتا والعلاج المناعي والموجه، وأحدث علاج مرض لوكيميا الدم "CAR-T"، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى.