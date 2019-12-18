رئيس الإسماعيلي يتابع مران الفريق ويحفز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرص المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة بجانب محمد الكلية أمين الصندوق ومحمد إبراهيم عبدالرحيم عضوا المجلس فضلا عن محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات وأنوس وإسماعيل حفنى أعضاء اللجنة الفنية على مؤازرة لاعبى الفريق خلال المران الرئيسى، مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة الأهلى فى الدورى الممتاز يوم الخميس المقبل.

ويشهد غد الخميس قمة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة تجمع الإسماعيلى مع الأهلى على ملعب المكس بالإسكندرية ، فى إطار منافسات الأسبوع الــ9 بمسابقة الدورى الممتاز.

ويتطلع لاعبو الدراويش لاستمرار النتائج المميزة بعد الانتصار على مصر المقاصة ونادى مصر فى آخر جولتين بغية التقدم بجدول الترتيب نحو المربع الذهبى.