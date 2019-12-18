الكرملين: بوتين وماكرون يؤكدان ضرورة حل الأزمة الليبية بالطرق الدبلوماسية

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أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، ضرورة حل الأزمة الليبية بالطرق الدبلوماسية، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء.