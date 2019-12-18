 الكرملين: بوتين وماكرون يؤكدان ضرورة حل الأزمة الليبية بالطرق الدبلوماسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين: بوتين وماكرون يؤكدان ضرورة حل الأزمة الليبية بالطرق الدبلوماسية

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 12:37 ص | آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 12:37 ص

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، ضرورة حل الأزمة الليبية بالطرق الدبلوماسية، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء.


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