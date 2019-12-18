«أيسوزو» اليابانية تعتزم شراء «يو دي تراكس» التابعة لـ«فولفو»

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تعتزم شركة "أيسوزو" اليابانية شراء وحدة "يو دي تراكس" اليابانية التابعة لشركة فولفو المصنعة للمركبات الثقيلة ومقرها السويد، في إطار تحالف إستراتيجي بين الشركتين.

وقالت الشركتان اليوم الأربعاء إنه من شأن الخطوة "أن تسارع فى النمو باستخدام أحجام أكبر وقدرات تكميلية".

وكانت الأعمال الكاملة في "يو دي تراكس " في نهاية نوفمبر تقدر بـ250 مليار ين (3ر2 مليار دولار).

ومن المنتظر توقيع الاتفاقيات الملزمة بحلول منتصف 2020 وتنتهي التحويلات في نهاية 2020. وجاء في البيان المشترك أن الصفقة كانت موضع موافقات تنظيمية.