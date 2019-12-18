فيرمينيو: أتوقع لقاء صعب ضد فلامنجو في نهائي مونديال الأندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد البرازيلي روبرتو فيرمينيو مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بالأداء الذي قدمه فريقه أمام مونتيري المكسيكي في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة حاليًا في قطر.

وفاز ليفربول على مونتيري 2 - 1 في الدور قبل النهائي، ليصعد إلى المباراة النهائية أمام فريق فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، الفائز بدوره على الهلال السعودي بطل آسيا 3 - 1.

وأبدى فيرمينيو سعادته بتسجيل الهدف الثاني الذي حسم اللقاء ،مؤكدا أن التهديف في بطولة كأس العالم للأندية أمر رائع جدا .

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن المباراة النهائية مع فلامنجو البرازيلي ستكون صعبة للغاية ،مؤكدا أن فلامنجو من أقوى فرق البرازيل وقارة أمريكا الجنوبية .

وأضاف : نتمنى أن نظهر بشكل جيد في النهائي ونحسم اللقب لنتوج بالكأس لأول مرة في تاريخ النادي" .