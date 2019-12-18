لأول مرة منذ 9 سنوات يقتسم الفريقان قمة الدوري.. زيدان يخشى تأثر الغيابات.. وفالفيردي يعتمد على ميسي

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم بشغف كبير إطلاق الحكم الإسباني أليخاندرو خوسيه هرنانديز، صافرة بداية مباراة كلاسيكو القمة والإثارة بين برشلونة وضيفه ريال مدريد على ملعب كامب نو في التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، والذي تم تأجيله من موعده الأصلي يوم 26 أكتوبر الماضي، بسبب مظاهرات التي شهدتها مدينة برشلونة.

وأعلنت السلطات الأمنية الاسبانية حالة التأهب لتأمين الكلاسيكو، حيث خصصت خصصت 12 مدرعة لتأمين بعثة ريال مدريد منذ وصولها إلى مدينة "برشلونة" لمواجهة الفريق الكتالوني بملعب "كامب نو"، موضحاً أن نجوم ريال مدريد طالبوا بقوات أمن كافية لتأمينهم.

في حين كشفت صحيفة "اس" الإسبانية في وقت سابق أن الشرطة ستنشر 3 آلاف ضابط لتأمين المباراة من بينهم قوات من شرطة مكافحة الشغب وخبراء في القنابل والمتفجرات بجانب قوات أخرى لمساعدة الجماهير في الملعب.

وكانت حركة "تسونامي الديموقراطية" المطالبة باستقلال إقليم كتالونيا الواقع فى شمال شرق إسبانيا قد هددت بإفساد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، من خلال الدعوة للتظاهر فى محيط ملعب "كامب نو"،مع التهديد بشن عمليات تخريبية ثم وضع خطة لغلق كافة الطرق المؤدية لملعب المباراة.

وللمرة الأولى منذ 9 مواسم، تأتي قمة الكلاسيكو متوازنة من جميع النواحي، بين ريال مدريد وبرشلونة، اللذان يتساويان بالنقاط، على قمة الدوري الإسباني.

وسيستضيف برشلونة غريمه الأزلي ريال مدريد، ويملك كل من الفريقين 35 نقطة، بعد 16 جولة من منافسات الدوري الإسباني.

ويتفوق النادي الكتالوني بفارق الأهداف، حيث سجل 43 هدفا بينما استقبل 20 هدفا، بينما سجل "الملكي" 33 هدفا واستقبل 12 هدفا، مما يعني أن فارق الأهداف يصب لصالح برشلونة، بفارق هدفين.

وتعتبر هذه المرة الأولى، منذ موسم 2009-2010، التي يخوض فيها الغريمين "الكلاسيكو" وهما متساويان تماما بعدد النقاط.

ومن المفارقات أيضا تساوي هدافي الفريقين بعدد الأهداف، فالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، والفرنسي كريم بنزيمة، هداف ريال مدريد، سجل كل منهما 12 هدفا حتى الآن، في صدارة ترتيب الهدافين.

كلا الفريقين تعثر في آخر لقاء، حيث تعادل البلاوجرانا مع ريال سوسيداد وتعادل أيضًا ريال مدريد مع ڤالنسيا في آخر لحظات اللقاء، فكيف سيتعامل المدربان فالفيردي وزيدان مع هذا اللقاء الصعب، وبالأخص كيف سيتعامل الفرنسي في ظل غياب النجم البلجيكي هازارد وأيضًا تأكد غياب مارسيلو.

ويعاني الريال من عدد من الإصابات في صفوفه حيث سيغيب كلاً من ماركو أسينسيو ومارسيلو وإيدين هازارد ولوكاس فاسكيز وخاميس رودريجيز.

ومن حسن الحظ عاد فيرلاند ميندي من الإصابة وسيشارك في مركز الظهير الأيسر بدلاً من البرازيلي الدولي، وسيشاركه في الدفاع راموس وفاران وكارباخال، وسيتواجد في الوسط الثلاثي كروس وكاسيميرو وفالفيردي، أما هازارد فسيعوض غيابه إيسكو، وسيشارك بنزيما كمهاجم وبيل كجناح أيمن.

في المقابل، ستكون معاناة برشلونة في الكلاسيكو أقل من ريال مدريد، حيث سيغيب عنه لاعبين فقط يمكن تعويضهما هما عثمان ديمبيلي بداعي الإصابة وأرتور.

ومن المتوقع أن يدفع فالفيردي بتير شتيجن في حراسة المرمى، وفي الدفاع سيتواجد ألبا ولونجليه وبيكيه وروبيرتو، أما الوسط فسيتكون من راكيتيتش وبوسكيتس ودي يونج، وسيقود القوة الهجومية ميسي وسيعاونه جريزمان وسواريز.

مواجهات سابقة

التقى الفريقان من قبل على ملعب كامب نو خلال 108 مباراة من قبل بمختلف البطولات، فاز الفريق الكتالوني في 57 لقاء، فيما فاز ريال مدريد 28 في أخرى، وتعادلا في 23 لقاء أخر.

الشباك تحب برشلونة

سجل لاعبو الفريق الكتالوني خلال مباريات الكلاسيكو التي يستضيفها ملعب كامب نو 205 أهداف مقابل 136 أخرى للفريق الأبيض، وهذا يدل على النجاعة الهجومية الكبيرة لدى رجال المقاطعة في مواجهتهم مع الملوك، إذ إن الفارق كبير للغاية.

هدافو مواجهات كامب نو

يعتبر اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق هو هداف مواجهات الكلاسيكو بملعب كامب نو برصيد 13 هدفا، فيما يأتي لاعبي فريق برشلونة سيزار رودريجيز برصيد 12 هدف، وليونيل ميسي برصيد 11 هدفا، ثم باكو خينتو أسطورة الملكي برصيد 9 أهداف، واللاعب إيفاريستو لاعب برشلونة برصيد 6 أخرين.

المواجهات الخمس الأخيرة

شهدت المواجهات الخمس الأخيرة بين الفريقين على ملعب كامب نو النتائج التالية، كانت هناك 3 تعادلات، وانتصار لكل فريق، لكن بالطبع اللقاء الأبرز بينهم تلك المواجهة التي ضرب فيها الفريق الكتالوني نظيره الملكي بخماسية مقابل هدف لحساب بطولة الدوري المحلي تحديدا في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2018، كذلك ثلاثية الأبيض ببطولة كأس السوبر الإسباني.

تفاؤل ملكي بيوم الأربعاء

واجهات ريال مدريد يوم الأربعاء على ملعب كامب نو حين يلتقي بنظيره برشلونة تكون رائعة للغاية للملوك، إذ تواجها في 10 مباريات، فاز ريال مدريد في 5، فيما كانت هناك 3 تعادلات، وانتصاران لبرشلونة، ويعتبر كل من الإسباني راؤول جونزاليس والبرتغاليكريستيانو رونالدو هدافي المواجهة بثلاثة أهداف لكل منهما يوم الأربعاء.

اللقاء الأول والأخير في كامب نو

اللقاء الأول الذي جمع الفريقين على ملعب كامب نو كان في فترة العشرينيات لحساب بطولة الدوري الإسباني وانتهى بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف، فيما كان آخر لقاء لحساب بطولة كأس الملك وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الموسم الماضي.