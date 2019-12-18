 العاهل السعودي ووزيرة خارجية كوريا الجنوبية يبحثان التطورات في المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاهل السعودي ووزيرة خارجية كوريا الجنوبية يبحثان التطورات في المنطقة

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 1:35 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 1:35 م

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانج كيونج واه، اليوم الأربعاء، العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم أن الملك سلمان استعرض مع الوزيرة الكورية تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

كما تم تطرق اللقاء إلى أعمال اللجنة السعودية-الكورية، بما في ذلك المبادرات في مختلف القطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا والصحة والتدريب والبنية التحتية، مع التركيز على نقل المعرفة وتطوير رأس المال البشري ومنظومة البحث والتطوير.


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