 ترامب يدعو الشعب للصلاة من أجله قبل اتهامه بالتقصير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يدعو الشعب للصلاة من أجله قبل اتهامه بالتقصير

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 6:09 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 6:09 م

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة عبر موقع "تويتر" ليطلب من الملايين من متابعيه أن يصلوا من أجله، في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب لاتهام رئيس بالتقصير للمرة الثالثة في تاريخ البلاد.

وكتب ترامب عبر "تويتر": "أتصدقون أن اليسار الراديكالي سيتهمني بالتقصير اليوم، وهم الديمقراطيون الذين لا يفعلون شيئا، وأنا لم أخطئ! هناك شيء فظيع. اقرأوا النصوص. لا يجب أن يحدث هذا لرئيس آخر مجددا. صلوا من أجلي!".

كما أعاد الرئيس نشر تغريدات مؤيديه في وسائل الإعلام المحافظة بسرعة، ونقل عن جمهوري بارز في الكونجرس تنديده بعملية الاتهام بالتقصير وانتقاده لمعارضي ترامب واصفا إياهم بأنهم أشخاص "كل ما كان بيديهم هو عدم تركه مطلقا ليتنفس بسهولة".

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