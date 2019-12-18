قال سعيد محمود رئيس مجلس إدارة الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروع محاور وكباري مصر الجديدة، إن المشروع يعمل به نحو 1000 شخص منهم 500 عامل و 200 مهندس وفني، يعملون على مدار اليوم، وذلك حتى يتسنى لهم إنجاز المشروع في موعده.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاعه على قناة «صدى البلد»، أن الصعوبات التي واجهتهم في تنفيذ مشروع محاور وكباري مصر الجديدة، تتمثل في وجود كميات كبيرة من المرافق، ولكن تم التغلب عليها وتم إنجاز المشروع في موعده.

وتابع سعيد محمود، أن هناك 2 من الكباري تم تدشينهم في شارع جسر السويس لم يشعر بهم أحد، واختصروا المسافة من التجمع إلى مطار القاهرة من 3 ساعات إلى 10 دقائق.