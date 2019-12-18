محكمة يابانية تأمر صحفيا بارزا بدفع تعويض في قضية اغتصاب

أمرت محكمة يابانية، اليوم الأربعاء، صحفيا بارزا مقربا من رئيس الوزراء شينزو آبي بدفع 3ر3 مليون ين (30 ألف دولار) تعويضا لصحفية في قضية اغتصاب بارزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن محكمة طوكيو الجزئية خلصت إلى أن نوريوكي ياماجوتشي، الرئيس السابق لمكتب "نظام طوكيو للبث" في واشنطن، قد "مارس الجنس مع شيوري إيتو دون رضاها بينما كانت ثملة وفاقدة للوعي".

وطلبت إيتو 11 مليون ين في دعوى مدنية رفعتها في عام 2017، وذلك كتعويض عن معاناتها، قائلة إنها تعرضت للاغتصاب من جانب ياماجوتشي في أحد فنادق طوكيو في أبريل 2015 بينما كانت غير قادرة على الحركة بعد العشاء معه.

ونفى ياماجوتشي ارتكاب أي جريمة، قائلا إن ما حدث كان بالتراضي.

وقال رئيس المحكمة القاضي أكيهيرو سوزوكي إن إيتو "ليس لديها أي دافع للادعاء الكاذب" بينما أشار إلى أن شهادة ياماجوتشي قد تغيرت بشكل غير معقول بشأن نقاط رئيسية، وأثار شكوكا جدية بشأن مصداقيته، وفقا لوكالة كيودو.

ورفضت المحكمة دعوى مضادة رفعها ياماجوتشي، مطالبا إيتو بدفع 130 مليون ين كتعويض، قائلا إن سمعته قد تضررت.

وقالت إيتو لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن الشرطة قررت فجأة عدم القبض على ياماجوتشي في عام 2015 على الرغم من أن إحدى المحاكم قد أصدرت أمر اعتقال، وقالت إن هذا كان "أمرا من جهات عليا".

وأسقطت النيابة العامة التهم الموجهة ضد ياماجوتشي في أغسطس 2016، بعد شهرين من صدور كتابه عن رئيس الوزراء آبي، ويعتقد المنتقدون أن الكتاب ساهم في تحقيق فوز حاسم لحزب آبي الحاكم في انتخابات مجلس الشورى في يوليو 2016.