عزل عمدة ينتمي لحزب المعارضة الرئيسي في تركيا من منصبه بعد اعتقاله

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أعلن مكتب حاكم ولاية إزمير التركية اليوم الأربعاء، أنه تم عزل عمدة ينتمي لحزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بعدما اعتقل على خلفية مزاعم بأن له صلة بحركة لها علاقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

وحل مفوض المقاطعة محل العمدة المعزول.

وتم انتخاب بوراك أوجوز عمدة لمدينة أورلا بولاية إزمير، وهي معقل حزب الشعب الجمهوري المعارض. وتم اعتقاله في وقت متأخر مساء أمس الأول الاثنين.

وقال الحزب إن الاعتقال جاء بدوافع سياسية.

وألقي القبض على أوجوز بسبب انتمائه المزعوم لحركة فتح الله جولن، وهو رجل دين مسلم مقيم في المنفى بالولايات المتحدة وكان في الماضي حليفا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتصف تركيا حركة جولن بأنها "منظمة إرهابية" وتلقي باللوم عليها في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم 15 تموز/يوليو 2016.

من ناحية أخرى، أكدت متحدثة باسم وزارة الداخلية التركية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) اليوم عزل ثلاثة من رؤساء البلديات ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بولاية موش جنوبي البلاد.

وكان الثلاثة اعتقلوا في السابق على خلفية اتهامات بالإرهاب.