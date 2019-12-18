كولون يتراجع عن خطط إقامة علاقات مع كرة القدم الصينية

تراجع نادي كولون، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، عن خطط لإقامة علاقات مع كرة القدم الصينية، من أجل التركيز بشكل أساسي على موقف النادي غير المستقر في بوندسليجا حاليا.

وصرح فيرنر فولف رئيس النادي لصحيفة (كولنر شتات أنتسايجر) الألمانية اليوم الأربعاء "قررنا في ضوء الوضع الرياضي الحالي، عدم القيام بهذا المشروع".

في المقابل، قال شتيفان مولر رومر، رئيس مجلس إدارة كولون إن الارتباط لا يجب أن يستمر لأسباب أخلاقية.

أوضح مولر رومر "إنني أدرك أن جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكن أن تصل تماما إلى القوة الاقتصادية للصين، وبناء على ذلك فإن تبادلا يجرى الآن".

واستدرك رئيس مجلس إدارة كولون قائلا "لكننا في الرياضة، لا نحتاج إلى الصين، الصين تريد أكثر من ذلك بكثير للاستفادة من معرفتنا، مثلما تمكنت من القيام بذلك في مجال الاقتصاد لأكثر من 20 عاما، لأن قادتنا الاقتصاديين ساذجون إلى حد ما".

كان مقررا أن يكون ارتباط كولون المخطط له جزءا من اتفاقية تم توقيعها عام 2016 ويستمر سريانها حتى عام 2021 بين الحكومتين الألمانية والصينية، تتمثل أولويتها الرئيسية في نقل المعرفة.

وفي هذا الطريق، كان من المقرر أن تتولى أكاديمية كولون تعليم مواهب كرة القدم الصينية الشابة".

وقال رومر "إن حقوق الإنسان في الصين يتم تجاهلها على نطاق واسع، ولهذا السبب أرى أن ناديا مثل كولون يجب ألا يكون نشطا هناك".

ويأتي انتقاد رومر في أعقاب انتقادات مماثلة وجهها الألماني مسعود أوزيل نجم فريق أرسنال الإنجليزي، الذي أدان سوء معاملة لاقلية الويغور المسلمة في الصين.